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В России больше нет места для протеста, - Amnesty International

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Четверг 12 августа 2021 08:48
В России больше нет места для протеста, - Amnesty International Фото: в Amnesty International заявили о том, что в России нет права на протесты (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Власти в России подрывают право на свободу мирных собраний. Для этого используют все более ограничительные законы, жесткую полицейскую тактику и уголовное преследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылькой на Amnesty International.

Правозащитники заявляют, что Кремль заставляет замолчать мирное инакомыслие - до такой степени, что для россиян практически невозможно выразить какой-либо значительный протест.

"Подавление мирных протестов, начатое Федеральным законом о собраниях в 2004 году, ускорилось в последние годы за счет ряда законодательных поправок. В результате в настоящее время существует множество юридических ограничений на то, когда, где, как, с какой целью имеет право выходить на улицу", - отмечают правозащитники. .

Они отмечают, что мирные уличные протесты стали рассматриваться государственными чиновниками как преступление. Те, кто выходит на улицы, считает это "актом героизма".

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