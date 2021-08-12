В России больше нет места для протеста, - Amnesty International

Власти в России подрывают право на свободу мирных собраний. Для этого используют все более ограничительные законы, жесткую полицейскую тактику и уголовное преследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылькой на Amnesty International .

Правозащитники заявляют, что Кремль заставляет замолчать мирное инакомыслие - до такой степени, что для россиян практически невозможно выразить какой-либо значительный протест.

"Подавление мирных протестов, начатое Федеральным законом о собраниях в 2004 году, ускорилось в последние годы за счет ряда законодательных поправок. В результате в настоящее время существует множество юридических ограничений на то, когда, где, как, с какой целью имеет право выходить на улицу", - отмечают правозащитники. .

Они отмечают, что мирные уличные протесты стали рассматриваться государственными чиновниками как преступление. Те, кто выходит на улицы, считает это "актом героизма".