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У Росії більше немає місця для протесту, - Amnesty International

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Четвер 12 серпня 2021 08:48
У Росії більше немає місця для протесту, - Amnesty International Фото: в Amnesty International заявили про те, що в Росії немає права на протести (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Влада в Росії підриває право на свободу мирних зібрань. Для цього використовують все більш обмежувальні закони, жорстку поліцейську тактику і кримінальне переслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з засланцем на Amnesty International.

Правозахисники заявляють, що Кремль змушує замовкнути мирне інакомислення - до такої міри, що для росіян практично неможливо висловити якийсь значний протест.

"Придушення мирних протестів, розпочате Федеральним законом Про збори в 2004 році, прискорилося в останні роки за рахунок ряду законодавчих поправок. В результаті в даний час існує безліч юридичних обмежень на те, коли, де, як, з якою метою має право виходити на вулицю", - зазначають правозахисники. .

Вони зазначають, що мирні вуличні протести стали розглядатися державними чиновниками як злочин. Ті, хто виходить на вулиці, вважає це "актом героїзму".

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