В России автобус столкнулся с поездом, погибли 4 человека

Машинист грузового поезда применил экстренное торможение

В Орловской области Российской Федерации сегодня, 10 июня, автобус с артистами местного хора столкнулся с грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде. Об этом сообщает "РИА Новости".

В результате ДТП погибло четверо человек, еще 12 госпитализированы. По данным следствия, среди погибших - один несовершеннолетний.

Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что машинист грузового поезда подавал звуковые и световые сигналы водителю автобуса, а также применил экстренное торможение.

По предварительным результатам работы комиссии МЖД, столкновение произошло по вине водителя пассажирского автобуса.

Напомним, 28 мая в Одесской области водитель автомобиля Nissan на запрещающую световую и звуковую сигнализацию выехал на переезд и столкнулся с поездом № 764 Одесса-Киев, который двигался со скоростью 115 км/ч.