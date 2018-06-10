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В России автобус столкнулся с поездом, погибли 4 человека

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 21:44
Иллюстративное фото (mashintop facebook.com)
Иллюстративное фото (mashintop facebook.com)

Машинист грузового поезда применил экстренное торможение

В Орловской области Российской Федерации сегодня, 10 июня, автобус с артистами местного хора столкнулся с грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде. Об этом сообщает "РИА Новости".

В результате ДТП погибло четверо человек, еще 12 госпитализированы. По данным следствия, среди погибших - один несовершеннолетний.

Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что машинист грузового поезда подавал звуковые и световые сигналы водителю автобуса, а также применил экстренное торможение.

По предварительным результатам работы комиссии МЖД, столкновение произошло по вине водителя пассажирского автобуса.

Напомним, 28 мая в Одесской области водитель автомобиля Nissan на запрещающую световую и звуковую сигнализацию выехал на переезд и столкнулся с поездом № 764 Одесса-Киев, который двигался со скоростью 115 км/ч.

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Теги публикации: Российская Федерация, поезд, погибшие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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