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Інтерв'ю

У Росії автобус зіткнувся з поїздом, загинуло 4 осіб

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 21:44
Ілюстративне фото (mashintop facebook.com)
Ілюстративне фото (mashintop facebook.com)

Машиніст вантажного поїзда застосував екстрене гальмування

В Орловській області Російської Федерації сьогодні, 10 червня, автобус з артистами місцевого хору зіткнувся з вантажним поїздом на регульованому залізничному переїзді. Про це повідомляє "РИА Новости".

Внаслідок ДТП загинуло четверо осіб, ще 12 госпіталізовано. За даними слідства, серед загиблих - один неповнолітній.

Московська залізниця (МЗ) повідомила, що машиніст вантажного поїзда подавав звукові і світлові сигнали водієві автобусу, а також застосував екстрене гальмування.

За попередніми результатами роботи комісії МЗ, зіткнення сталося з вини водія пасажирського автобуса.

Нагадаємо, 28 травня в Одеській області водій автомобіля Nissan на забороняючу світлову і звукову сигналізацію виїхав на переїзд і зіткнувся з поїздом № 764 Одеса-Київ, який рухався зі швидкістю 115 км/год.

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Теги публікації: Російська Федерація, поезд, загиблі  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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