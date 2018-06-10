У Росії автобус зіткнувся з поїздом, загинуло 4 осіб

Машиніст вантажного поїзда застосував екстрене гальмування

В Орловській області Російської Федерації сьогодні, 10 червня, автобус з артистами місцевого хору зіткнувся з вантажним поїздом на регульованому залізничному переїзді. Про це повідомляє "РИА Новости".

Внаслідок ДТП загинуло четверо осіб, ще 12 госпіталізовано. За даними слідства, серед загиблих - один неповнолітній.

Московська залізниця (МЗ) повідомила, що машиніст вантажного поїзда подавав звукові і світлові сигнали водієві автобусу, а також застосував екстрене гальмування.

За попередніми результатами роботи комісії МЗ, зіткнення сталося з вини водія пасажирського автобуса.

Нагадаємо, 28 травня в Одеській області водій автомобіля Nissan на забороняючу світлову і звукову сигналізацію виїхав на переїзд і зіткнувся з поїздом № 764 Одеса-Київ, який рухався зі швидкістю 115 км/год.