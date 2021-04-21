В России на акциях в поддержку Навального задержали более 300 человек

Многих людей задержали еще до начала акции.

По состоянию на 19:00 больше всего задержанных в городе Кемерево - по крайней мере 36 человек. В Барнауле 33 человека задержаны, в Уфе - 32.

В Москве силовики схватили минимум 15 сторонников Навального. В Петербурге - 9 человек.

В большенстве городов сообщается об одиночных задержаниях. Среди обвинений, которые предъявляют российские правохранители, организация митингов, а также обвинения в нецензурной брани в общественных местах.

Кроме того, в Магадане при задержании мужчину ударили головой о машину, после чего повезли в травмпункт в сопровождении пяти росгвардейцев.

В городе Петушки мужчину задержали по пути в больницу - на сегодня была запланирована операция.