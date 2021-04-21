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У Росії на акціях на підтримку Навального затримали понад 300 осіб

Автор: РБК-Україна

У Росії 21 квітня в багатьох містах проходять акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Вже затримали понад 300 осіб у 48 містах.

Про це повідомляє"ОВД Инфо" .

Багатьох людей затримали ще до початку акції.

Станом на 19: 00 найбільше затриманих у місті Кемерево - принаймні 36 осіб. У Барнаулі 33 людини затримані, в Уфі - 32.

У Москві силовики схопили мінімум 15 прихильників Навального. У Петербурзі - 9 осіб.

У більшості міст повідомляється про поодинокі затримання. Серед звинувачень, які висувають російські правоохоронці, організація мітингів, а також звинувачення в нецензурній лайці в громадських місцях.

Крім того, в Магадані при затриманні чоловіка вдарили головою об машину, після чого повезли в травмпункт у супроводі п'яти росгвардійців.

У місті Петушки чоловіка затримали по дорозі в лікарню - на сьогодні була запланована операція.

Нагадаємо, команда опозиціонера оголосила про проведення мітингів за Олексія Навального 21 квітня о 19:00 за місцевим часом на центральних площах міст Росії. Всього заявлено 165 міст країни.

РБК-Україна писало, що в кінці березня Олексій Навальний оголосив голодування у в'язниці, пояснюючи це тим, що йому відмовляють у медичній допомозі.

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