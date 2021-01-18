В России на акциях в поддержку Навального задержали более 70 человек

В понедельник, 18 января, начались акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. На протестах задержали по меньшей мере 72 человека.

Об этом сообщает "ОВД-инфо".

По данным издания, на акциях в пяти российских городах проходили задержания сторонников Навального. Так, в Санкт-Петербурге задержали 55 человек, в Москве - два человека, в Химки - 13 человек, и по одному - в Иркутске и Архангельске.

Среди задержанных также журналисты.

Напомним, 18 января состоялся суд по избранию меры пресечения Алексею Навальному. Суд проходил в полицейском участке в городе Химки. Навального арестовали на 30 дней по делу "Ив Роше".

Ранее сообщилось, что 17 января Навального задержали в московском аэропорту "Шереметьево" после возвращения из Германии, где он находился около пяти месяцев на лечении после отравления. В причастности к отравлению оппозиционера подозревают российские спецслужбы.

Добавим, что Латвия предложила инициировать введение санкций против России из-за ареста Навального. Латвия хочет провести заседание Совета министров иностранных дел ЕС.