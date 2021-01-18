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У Росії на акціях на підтримку Навального затримали більше 70 людей

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 18 січня, почалися акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. На протестах затримали щонайменше 72 людини.

Про це повідомляє "ОВД-інфо".

За даними видання, на акціях в п'яти російських містах відбувалися затримання прихильників Навального. Так, у Санкт-Петербурзі затримано 55 осіб, у Москві - дві людини, Химки - 13 осіб, і по одному - в Іркутську і Архангельську.

Серед затриманих також журналісти.

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Нагадаємо, 18 січня відбувся суд з обрання запобіжного заходу Олексію Навальному. Суд проходив у поліцейській дільниці в місті Химки. Навального заарештували на 30 днів у справі "Ів Роше".

Раніше повідомлялося, що 17 січня Навального затримали в московському аеропорту "Шереметьєво" після повернення з Німеччини, де він перебував близько п'яти місяців на лікуванні після отруєння. У причетності до отруєння опозиціонера підозрюють російські спецслужби.

Додамо, що Латвія запропонувала ініціювати введення санкцій проти Росії з-за арешту Навального. Латвія хоче провести засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

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