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С Россией business-as-usual после вторжения в Украину невозможен, - глава Минфина США

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила своему коллеге из Индонезии, что для России не будет business-as-usual в мировой экономике. После вторжения Москвы в Украину это невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Йеллен сказала министру финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати во время встречи во вторник, что Соединенные Штаты будут продолжать работать с Индонезией, которая в настоящее время возглавляет Группу 20 крупнейших экономик, для продвижения бизнеса G20.

"Йеллен решительно осудила жестокое вторжение России в Украину и подчеркнула, что для России не будет обычного бизнеса в мировой экономике", - заявили в Минфине США.

Также Йеллен подчеркнула, что Соединенные Штаты будут продолжать работать в знак солидарности с Индонезией для продвижения важных программ G20, "включая устранение негативных последствий российского вторжения для мировой экономики".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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