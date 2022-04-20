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З Росією business-as-usual після вторгнення в Україну Неможливий, - глава Мінфіну США

Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила своєму колезі з Індонезії, що для Росії не буде business-as-usual у світовій економіці. Після вторгнення Москви в Україну це неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Єллен сказала міністру фінансів Індонезії Шрі Мульяні Індраваті під час зустрічі у вівторок, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з Індонезією, яка в даний час очолює групу 20 найбільших економік, для просування бізнесу G20.

"Єллен рішуче засудила жорстоке вторгнення Росії в Україну і підкреслила, що для Росії не буде звичайного бізнесу у світовій економіці", - заявили в Мінфіні США.

Також Єллен підкреслила, що Сполучені Штати будуть продовжувати працювати на знак солідарності з Індонезією для просування важливих програм G20, "включаючи усунення негативних наслідків російського вторгнення для світової економіки".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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