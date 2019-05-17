Роспуск парламента возможен, - Мищенко

Фото: Сергей Мищенко (facebook.com Olexandr2013)

У Зеленского для этого есть все основания, заявил Мищенко

У новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского есть все основания для роспуска Верховной рады, несмотря на выход "Народного фронта" из коалиции. Об этом на свой странице в Facebook пишет народный депутат Сергей Мищенко.

Он отмечает, что выход фракции "Народный фронт" из коалиции сейчас является формальным, поскольку сама коалиция прекратила существование еще в феврале 2016 года.

"Объясняю юридически. Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года следующими фракциями: БПП, "Народный фронт", Объединение "Самопомич", Радикальная партия Олега Ляшко и ВО "Батькивщина". Начиная с 19 февраля 2016 года в ее состав входит лишь две депутатские фракции: БПП и "Народный фронт", фактическая численность которых меньше, чем большинство от конституционного состава, необходимая для формирования и существования коалиции в Верховной раде Украины, то есть - меньше чем 226 депутатов", - отмечает Мищенко.

Он добавил, что после 19 февраля 2016 года не были подписаны никакие соглашения о коалиции депутатских фракций, чем подтверждалось бы существование коалиции, которая должна насчитывать минимум 226 депутатов.

"Таким образом, коалиция в Верховной раде Украины восьмого созыва прекратила свое существование не с 17 мая 2019 года, а еще с 19 февраля 2016 года. Смотрите ч. 2 ст. 77, ч. 6 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90, п.п. 7 и 8 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, решение Конституционного суда Украины от 25.06.2008 г. № 12-рп/2008, решение Конституционного суда Украины от 06.04.2010 г. № 11-рп/2010, решение Конституционного Суда Украины от 17.09.2008 г. № 16-рп/2008. Теперь объясняю математически: ноль разделить на "Народный фронт" равно нулю", - считает нардеп.

Мищенко добавил, поскольку юридически коалиции не существует с 2016 года, роспуск парламента возможен.

"Поэтому у новоизбранного президента Зеленского есть все основания распустить этот гнилой парламент и назначить выборы на 14 июля 2019 года. Все же понимают, что "Народному фронту", Гройсману и некоторым другим, которые не попадают в следующий парламент, если выборы будут досрочными, эти шесть месяцев необходимы для того, чтобы новыми обещаниями задурить народ. Поэтому эти "лузеры" с нулевым рейтингом будут золотые горы обещать Зеленскому, за которого проголосовали 75 процентов украинцев, чтобы только продлить свою жизнь возле корыт до 27 октября 2019 года. Народ этого не хочет! Теперь решение за новоизбранным президентом!", - подчеркнул народный депутат.

Напомним, в команде Владимира Зеленского распад коалиции назвали "очередным свидетельством того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали".