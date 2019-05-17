Розпуск парламенту можливий, - нардеп

Фото: Сергій Міщенко (facebook.com Olexandr2013)

У Зеленського для цього є всі підстави, заявив Міщенко

У новообраного президента України Володимира Зеленського є всі підстави для розпуску Верховної ради, незважаючи на вихід "Народного фронту" з коаліції. Про це на свій сторінці у Facebook пише народний депутат Сергій Міщенко.

Він зазначає, що вихід фракції "Народний фронт" з коаліції зараз є формальним, оскільки сама коаліція припинила існування ще у лютому 2016 року.

"Пояснюю юридично. Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була утворена 27 листопада 2014 року наступними фракціями: БПП, "Народний фронт", Об’єднання "Самопоміч", Радикальна партія Олега Ляшка та ВО "Батьківщина". Починаючи з 19 лютого 2016 року до її складу входить лише дві депутатські фракції: БПП та "Народний фронт", фактична чисельність яких є меншою, ніж більшість від конституційного складу, необхідна для формування та існування коаліції у Верховній раді України, тобто - менше ніж 226 депутатів", - наголошує Міщенко.

Він додав, що після 19 лютого 2016 року не було підписано жодних угод про коаліцію депутатських фракцій, чим підтверджувалося б існування коаліції, яка повинна нараховувати щонайменше 226 депутатів.

"Таким чином, коаліція у Верховній раді України восьмого скликання припинила своє існування не з 17 травня 2019 року, а ще з 19 лютого 2016 року. Дивіться ч. 2 ст. 77, ч. 6 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90, п.п. 7 та 8 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Рішення Конституційного суду України від 25.06.2008 р. № 12-рп/2008, Рішення Конституційного суду України від 06.04.2010 р. № 11-рп/2010, Рішення Конституційного суду України від 17.09.2008 р. № 16-рп/2008. Тепер пояснюю математично: нуль поділити на "Народний фронт" дорівнює нулю", - вважає нардеп.

Міщенко додав, оскільки юридично коаліції не існує з 2016 року, розпуск парламенту можливий.

"Тому у новообраного президента Зеленського є всі підстави розпустити цей гнилий парламент і призначити вибори на 14 липня 2019 року. Всі ж розуміють, що "Народному фронту", Гройсману та деяким іншим, які не попадають в наступний парламент, якщо вибори будуть достроковими, ці шість місяців необхідні для того, щоб новими обіцянками задурити народ. Тому ці "лузери" з нульовим рейтингом будуть золоті гори обіцяти Зеленському, за якого проголосували 75 відсотків українців, щоб тільки продовжити своє життя біля корит до 27 жовтня 2019 року. Народ цього не хоче! Тепер рішення за новообраним президентом!", - підкреслив народний депутат.

Нагадаємо, у команді Володимира Зеленського розпад коаліції назвали "черговим свідченням того, що депутатам байдужі люди, які їх обрали".