Роспропаганда влаштовує в TikTok інформаційний терор перед опалювальним сезоном

Роспропаганда почала поширювати в TikTok різними мовами відео, які висміюють енергетичну кризу. До прикладу, в соцмережах з'явився ролик про змерзлого героя, який вирішив додати тепла в оселі, але до нього вривається поліція.

Водночас російською мовою в TikTok поширюються відео протилежного змісту з ввімкненим газом чи гарячою водою.

В РНБО пояснили, що енергетичний шантаж Росії призначений для людей віком від 18 років.

"Замість традиційного залякування роспропаганда намагається сформувати враження, що начебто Росія - єдина енергетично незалежна та багата країна", - йдеться у повідомленні.

Насправді ж доля російських енергоносіїв на світовому ринку складає менше 10%.