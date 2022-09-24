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Роспропаганда влаштовує в TikTok інформаційний терор перед опалювальним сезоном

Фото: РФ просуває в TikTok енергетичний шантаж (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська пропаганда напередодні опалювального сезону влаштовує в соцмережах інформаційний терор. Таким чином РФ намагається вплинути на молодь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

Роспропаганда почала поширювати в TikTok різними мовами відео, які висміюють енергетичну кризу. До прикладу, в соцмережах з'явився ролик про змерзлого героя, який вирішив додати тепла в оселі, але до нього вривається поліція.

Водночас російською мовою в TikTok поширюються відео протилежного змісту з ввімкненим газом чи гарячою водою.

В РНБО пояснили, що енергетичний шантаж Росії призначений для людей віком від 18 років.

"Замість традиційного залякування роспропаганда намагається сформувати враження, що начебто Росія - єдина енергетично незалежна та багата країна", - йдеться у повідомленні.

Насправді ж доля російських енергоносіїв на світовому ринку складає менше 10%.

Нагадаємо, нещодавно російська пропаганда почала поширювати наратив про нібито розпад ЄС та звинувачує у цьому Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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TikTokпропагандистРосійська Федерація