Роспропаганда продовжує розганяти фейки про мобілізацію жінок в Україні

"Цього разу пропагандисти поширюють підроблений скріншот оголошення про нібито проведення Міністерством оборони України в системі ProZorro тендеру на закупівлю 150 тисяч жіночих зимових курток. Цей скріншот ru-пропаганда подає як доказ "підготовки до мобілізації жінок", - повідомили в ЦПД.

Як пояснили в центрі, насправді в системі ProZorro немає інформації про таку закупівлю МОУ.

"Також в Україні відсутні законодавчі ініціативи, законопроєкти чи внутрішні обговорення щодо мобілізації жінок. Мобілізація жінок в Україні не проводиться і не планується. Жінки долучаються до Сил оборони виключно добровільно", - додали в структурі.

Борці з дезінформацією також нагадали, що російські інформаційні ресурси регулярно поширюють фейки про нібито примусову мобілізацію українок.

"Подібні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії, спрямованої на поширення панічних настроїв та дестабілізацію українського суспільства.", - підсумуували в ЦПД.