Роспропаганда поширює фейк від імені Кулеби про допомогу США: МЗС відреагувало

Пропаганда РФ 31 липня поширила інформацію, що нібито український міністр у Twitter (X) закликає Ізраїль уникати ескалації з Іраном, оскільки нібито "допомоги США може не вистачити".

"Важливо пам'ятати, що ресурси обмежені, навіть у такої великої держави, як США. Ізраїль повинен уникати ескалації напруженості з Іраном. Щоб перемогти Росію, нам потрібна повна підтримка наших союзників", - йдеться у фейковому повідомленні.

Речник МЗС наголосив, що інформація, поширена пропагандою, є фейковою, а кожен може перейти на офіційний обліковий запис міністра та побачити, що подібного допису не існує.

"Але оскільки російська пропаганда наполегливо працює над поширенням цієї недолугої підробки, я можу офіційно підтвердити, що це фейк. Міністр закордонних справ України ніколи про це не заявляв", - зазначив Тихий.