Роспропаганда распространяет фейк от имени Кулебы о помощи США: МИД отреагировал

Пропаганда РФ 31 июля распространила информацию, что якобы украинский министр в Twitter (X) призывает Израиль избегать эскалации с Ираном, поскольку якобы "помощи США может не хватить".

"Важно помнить, что ресурсы ограничены, даже у столь большого государства, как США. Израиль должен избегать эскалации напряженности с Ираном. Чтобы победить Россию, нам нужна полная поддержка наших союзников", - говорится в фейковом сообщении.

Спикер МИД подчеркнул, что информация, распространенная пропагандой, является фейковой, а каждый может перейти на официальную учетную запись министра и увидеть, что подобного сообщения не существует.

"Но поскольку российская пропаганда упорно работает над распространением этой нелепой подделки, я могу официально подтвердить, что это фейк. Министр иностранных дел Украины никогда об этом не заявлял", - отметил Тихий.