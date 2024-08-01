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Роспропаганда поширює фейк від імені Кулеби про допомогу США: МЗС відреагувало

Київ, Четвер 01 серпня 2024 15:35
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Роспропаганда поширює фейк від імені Кулеби про допомогу США: МЗС відреагувало Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російська пропаганда запустила фейк від імені міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Фейк стосується допомоги США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС України Георгія Тихого у Twitter (X).

Пропаганда РФ 31 липня поширила інформацію, що нібито український міністр у Twitter (X) закликає Ізраїль уникати ескалації з Іраном, оскільки нібито "допомоги США може не вистачити".

"Важливо пам'ятати, що ресурси обмежені, навіть у такої великої держави, як США. Ізраїль повинен уникати ескалації напруженості з Іраном. Щоб перемогти Росію, нам потрібна повна підтримка наших союзників", - йдеться у фейковому повідомленні.

Речник МЗС наголосив, що інформація, поширена пропагандою, є фейковою, а кожен може перейти на офіційний обліковий запис міністра та побачити, що подібного допису не існує.

"Але оскільки російська пропаганда наполегливо працює над поширенням цієї недолугої підробки, я можу офіційно підтвердити, що це фейк. Міністр закордонних справ України ніколи про це не заявляв", - зазначив Тихий.

Допомога США для України

США є країною-лідером за наданням Україні військової допомоги. Водночас Вашингтон також надає допомогу Ізраїлю на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

Україна отримала від США танки, реактивні системи залпового вогню, броньовану техніку, ракети, боєприпаси, переносні зенітні та протитанкові засоби та інше озброєння.

Нещодавно у Білому домі оголосили про виділення Україні ще двох пакетів військової допомоги. Вони включають снаряди для РСЗВ HIMARS, ракети, боєприпаси та іншу зброю.

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