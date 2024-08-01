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Роспропаганда распространяет фейк от имени Кулебы о помощи США: МИД отреагировал

Киев, Четверг 01 августа 2024 15:35
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Роспропаганда распространяет фейк от имени Кулебы о помощи США: МИД отреагировал Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская пропаганда запустила фейк от имени министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Фейк касается помощи США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Георгия Тихого в Twitter (X).

Пропаганда РФ 31 июля распространила информацию, что якобы украинский министр в Twitter (X) призывает Израиль избегать эскалации с Ираном, поскольку якобы "помощи США может не хватить".

"Важно помнить, что ресурсы ограничены, даже у столь большого государства, как США. Израиль должен избегать эскалации напряженности с Ираном. Чтобы победить Россию, нам нужна полная поддержка наших союзников", - говорится в фейковом сообщении.

Спикер МИД подчеркнул, что информация, распространенная пропагандой, является фейковой, а каждый может перейти на официальную учетную запись министра и увидеть, что подобного сообщения не существует.

"Но поскольку российская пропаганда упорно работает над распространением этой нелепой подделки, я могу официально подтвердить, что это фейк. Министр иностранных дел Украины никогда об этом не заявлял", - отметил Тихий.

Помощь США для Украины

США - страна-лидер по оказанию Украине военной помощи. В то же время Вашингтон также оказывает помощь Израилю на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Украина получила от США танки, реактивные системы залпового огня, бронированную технику, ракеты, боеприпасы, переносные зенитные и противотанковые средства и другое вооружение.

Недавно в Белом доме объявили о выделении Украине еще двух пакетов военной помощи. Они включают снаряды для РСЗО HIMARS, ракеты, боеприпасы и другое оружие.

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