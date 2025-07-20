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"Роснефть" звинуватила ЄС у "необґрунтованих" санкціях проти НПЗ в Індії

Неділя 20 липня 2025 21:22
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"Роснефть" звинуватила ЄС у "необґрунтованих" санкціях проти НПЗ в Індії Фото: майже половина акцій індійського НПЗ належать "Роснефти" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Компанія "Роснефть" заявила, що нові санкції ЄС, під які потрапив індійський НПЗ Nayara Energy - є нібито "необґрунтованими і незаконними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, у п'ятницю Євросоюз ухвалив 18-й пакет санкцій проти РФ та її нафтової торгівлі.

Ухвалені заходи, зокрема, включають санкції проти індійського НПЗ, в якому 49,13% належить "Роснефти". Крок було зроблено, оскільки ЄС прагне скоротити доходи Кремля, одержувані за рахунок експорту нафти з РФ до Індії.

Сьогодні "Роснефть" заявила, що нафтопереробний завод Nayara Energy "повністю оподатковується в Індії".

"Акціонери Nayara Energy ніколи не отримували дивідендів, а накопичений прибуток використовували винятково на розвиток нафтопереробного і нафтохімічного виробництва, а також роздрібної мережі компанії в Індії", - ідеться в заяві.

Крім того, "Роснефть" очікує, що Nayara "вживе заходів щодо захисту законних інтересів своїх акціонерів і споживачів, які підтримають уряди РФ та Індії".

У п'ятницю представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал заявив, що його країна "не підтримує жодних односторонніх санкцій".

Що відомо про Nayara

Компанія Nayara управляє НПЗ потужністю 400 тисяч барелів на добу і володіє майже 7 тисячами АЗС по всій Індії. Також компанія будує інтегрований нафтохімічний завод поруч зі своїм НПЗ.

Наразі Nayara спільно фінансується "Роснефтью" та інвестиційним консорціумом SOV Kesani Enterprises, а акції, що залишилися, належать приватним інвесторам.

Згідно з місцевими ЗМІ, російська нафтовидобувна компанія прагнула вийти з індійського підприємства, оскільки вона не могла репатріювати свій прибуток через санкції.

Що ще передбачає 18-й пакет санкцій ЄС

Нагадаємо, що ЄС до 18-го пакету санкцій проти Росії вперше включив китайські банки. Серед інших іноземних компаній, які допомагали кремлю, до "чорного списку" потрапили дві фінансові установи з Китаю.

Крім того, у новому пакеті санкцій обмеження цін на російську нафту, заборона на транзакції, пов'язаними з газопроводами "Північний потік" і не тільки.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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