У Ярославского заявили о росте пассажиропотока харьковского аэропорта на четверть

Иллюстративное фото (из открытых источников)

За полгода аэропорт увеличил пассажиропоток на 26%

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, за шесть месяцев 2019 года увеличил пассажиропоток на 26%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Общий пассажиропоток, включающий и внутренние перелеты, за первые два квартала 2019 года вырос на 26% и составил 552,6 тысяч пассажиров. В аналогичный период прошлого года услугами харьковского аэропорта воспользовались 440,2 тысячи человек. Всего за полгода аэропорт обслужил 2 478 вылетов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Харьков".

По итогам июня, согласно данным управляющей компании "Нью Системс АМ", входящей в группу DCH Александра Ярославского, пассажиропоток харьковского аэропорта увеличился на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на всех направлениях с 114,5 тысяч путешественников до 124,4 тысячи. Наиболее заметный рост в июне в сравнении с тем же периодом прошлого года произошел на внутренних линиях - 28%. Число обслуженных взлетов и посадок воздушных судов на всех направлениях увеличилось по итогам месяца на 5%, на внутренних перелетах - на 46% в сравнении с июнем прошлого года.

Стремительный рост показателей пресс-служба аэропорта Ярославского пояснила стремительным расширением сети международных и сезонных перелетов.

"В июне открылось и возобновилось множество рейсов. Лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines открыла из аэропорта "Харьков" четыре регулярных направления: 2 июня - в Одессу и Римини, 4 июня - в Кутаиси, 14 июня - в Париж. Кроме того, свое первое направление из харьковского аэропорта открыла авиакомпания Ryanair, запустив 17 июня рейсы в Краков. Прямые перелёты в Париж и Краков стали доступны для харьковчан впервые", - рассказали в пресс-службе аэропорта, напомнив, что ранее аэропорт также установил прямое регулярное авиасообщение Харькова с итальянскими городами Рим и Милан.

Кроме того, со стартом периода отпусков возобновились сезонные рейсы. К популярным турецкому и египетскому направлениям добавились перелеты в Салоники (Греция), Батуми (Грузия), Бейрут (Ливан) и Тиват (Черногория).

Ранее компания-оператор Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ" из группы DCH Ярославского анонсировала дальнейшее активное расширение сети международных перелетов, что будет способствовать дальнейшему развитию воздушных ворот первой столицы Украины и сделает еще более удобным прямое сообщение города с ведущими зарубежными деловыми, культурными и туристическими центрами.

Наиболее значимым событием июня в жизни харьковского аэропорта Ярославского стало получение первым в Украине бессрочного сертификата Государственной авиационной службы Украины о соответствии инфраструктуры Международного аэропорта "Харьков" наивысшим стандартам, которые установлены для аэропортов Европейского Союза Регламентом Еврокомиссии по обеспечению безопасности полётов и качества обслуживания.

Международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды.

За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников.

В 2018 году международный аэропорт "Харьков" открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. В 2019 году аэропорт Харькова анонсировал дальнейшее расширение сети перелетов наряду с увеличением числа партнерских авиакомпаний. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году международный аэропорт "Харьков" первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways и многие другие.