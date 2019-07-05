У Ярославського заявили про зростання пасажиропотоку харківського аеропорту на чверть

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За півроку аеропорт збільшив пасажиропотік на 26%

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, за шість місяців 2019 року збільшив пасажиропотік на 26%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

"Загальний пасажиропотік, що включає і внутрішні перельоти, за перші два квартали 2019 року виріс на 26% і склав 552,6 тисяч пасажирів. В аналогічний період минулого року послугами харківського аеропорту скористалися 440,2 тисячі осіб. Всього за півроку аеропорт обслужив 2 478 вильотів, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - повідомила прес-служба Міжнародного аеропорту "Харків".

За підсумками червня, за даними керуючої компанії "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, пасажиропотік харківського аеропорту збільшився на 9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на всіх напрямках з 114,5 тисяч мандрівників до 124,4 тисячі. Найбільш помітне зростання в червні в порівнянні з тим же періодом минулого року відбулося на внутрішніх лініях - 28%. Число обслужених зльотів та посадок повітряних суден на всіх напрямках збільшилося за підсумками місяця на 5%, на внутрішніх перельотах - на 46% в порівнянні з червнем минулого року.

Стрімке зростання показників прес-служба аеропорту Ярославського пояснила стрімким розширенням мережі міжнародних і сезонних перельотів.

"У червні відкрилося і відновилося безліч рейсів. Лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила з аеропорту "Харків" чотири регулярних напрямки: 2 червня - в Одесу і Ріміні, 4 червня - в Кутаїсі, 14 червня - в Париж. Крім того, свій перший напрям з харківського аеропорту відкрила авіакомпанія Ryanair, запустивши 17 червня рейси до Кракова. Прямі перельоти в Париж і Краків стали доступні для харків'ян вперше", - розповіли в прес-службі аеропорту, нагадавши, що раніше аеропорт також встановив пряме регулярне авіасполучення Харкова з італійськими містами Рим і Мілан.

Крім того, зі стартом періоду відпусток поновилися сезонні рейси. До популярних турецьких і єгипетських напрямків додалися перельоти в Салоніки (Греція), Батумі (Грузія), Бейрут (Ліван) і Тіват (Чорногорія).

Раніше компанія-оператор Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ" з групи DCH Ярославського анонсувала подальше активне розширення мережі міжнародних перельотів, що буде сприяти подальшому розвитку повітряних воріт першої столиці України і зробить ще більш зручним пряме сполучення міста з провідними зарубіжними діловими, культурними та туристичними центрами.

Найбільш значущою подією червня в житті харківського аеропорту Ярославського стало отримання першим в Україні безстрокового сертифіката Державної авіаційної служби України про відповідність інфраструктури Міжнародного аеропорту "Харків" найвищим стандартам, які встановлені для аеропортів Європейського Союзу Регламентом Єврокомісії щодо забезпечення безпеки польотів та якості обслуговування.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного їй аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди.

За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників.

В 2018 році міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілана, Барселони, Ріміні і Бургас. У 2019 році аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд із збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, по інтенсивності обслуговування зльотів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 році міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways і багато інших.