У Ярославского рассказали об открытии прямых авиарейсов "Харьков-Вена" от 30 евро

Иллюстративное фото (пресс-служба аэропорта)

Перелеты Харьков-Вена будут осуществляться дважды в неделю

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, 25 ноября торжественно открыл регулярные перелеты в Вену. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта "Харьков".

Перелеты Харьков-Вена будут осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Вылет из Харькова — в 11:15. Время в пути — 2 часа 30 минут. Билеты можно приобрести на сайте компании-перевозчика wizzair.com, а также на сайтах аэропорта и билетных агентств. Стоимость перелета в одну сторону составит от 1009 гривен, что эквивалентно примерно 32 евро.

"Это уже шестое направление, которое авиакомпания Wizz Air открывает из Харькова в этом году. Ранее из аэропорта запустились перелеты в Дортмунд, Катовице, Гданьск, Вроцлав и Лондон", — отмечается в сообщении.

Лоукост-перевозчик вернулся в международный аэропорт "Харьков" в 2018 году. В следующем году Wizz Air намерен расширять сотрудничество с харьковским аэропортом. Уже анонсированы новые регулярные направления лоукостера, среди которых польский Краков с сентября 2019 года.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов Харькова. Инвестиции в его реконструкцию были предоставлены группой компаний DCH Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

В 2018 году аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров, впервые превысив отметку месячного пассажиропотока 100 тыс. человек. Всего за первое полугодие услугами харьковского аэропорта воспользовались 440,2 тысячи человек, что на 21% больше аналогичного периода 2017 года.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, МАУ, LOT, SkyUp и многие другие.