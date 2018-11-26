У Ярославського розповіли про відкриття прямих авіарейсів "Харків-Відень" від 30 євро

Ілюстративне фото (прес-служба аеропорту)

Перельоти Харків-Відень будуть здійснюватися двічі на тиждень

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, 25 листопада урочисто відкрив регулярні перельоти до Відня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міжнародного аеропорту "Харків".

Перельоти Харків-Відень будуть здійснюватися двічі на тиждень — по середах і неділях. Виліт з Харкова — о 11:15. Час в дорозі — 2 години 30 хвилин. Квитки можна придбати на сайті компанії-перевізника wizzair.com, а також на сайтах аеропорту і квиткових агентств. Вартість перельоту в одну сторону складе від 1009 гривень, що еквівалентно приблизно 32 євро.

"Це вже шостий напрям, яке авіакомпанія Wizz Air відкриває з Харкова у цьому році. Раніше з аеропорту запустилися перельоти у Дортмунд, Катовіце, Гданськ, Вроцлав і Лондон", — наголошується в повідомленні.

Лоукост-перевізник повернувся в міжнародний аеропорт "Харків" у 2018 році. В наступному році Wizz Air має намір розширювати співпрацю з харківським аеропортом. Вже анонсовані нові регулярні напрямки лоукостера, серед яких польський Краків з вересня 2019 року.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів Харкова. Інвестиції в його реконструкцію були надані групою компаній DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

В 2018 році аеропорт обслужив рекордну кількість пасажирів, вперше перевищивши позначку місячного пасажиропотоку 100 тис. осіб. Всього за перше півріччя послугами харківського аеропорту скористалися 440,2 тисячі осіб, що на 21% більше аналогічного періоду 2017 року.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, МАУ, LOT, SkyUp і багато інших.