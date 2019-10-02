У Ярославского рассказали о миллионном пассажире в аэропорту Харькова

Иллюстративное фото (пресс-служба аэропорта)

Миллионный пассажир аэропорта получил сертификат на 50 тысяч и три бесплатных билета

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, 2 октября 2019 года торжественно встретил своего миллионного пассажира. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Харьков".

Пятнадцатилетний Даниэль Червоный прилетел с родителями рейсом Стамбул-Харьков авиакомпании Turkish Airlines. О том, что парень стал миллионным пассажиром, семья узнала еще на борту самолета во время приземления в Харькове - экипаж сделал объявление по бортовому громкоговорителю.

После посадки авиалайнера семью у трапа встретила команда аэропорта и авиакомпании с цветами и подарками. А всех пассажиров рейса ждал приятный сюрприз - праздничный прием, фуршет и празднование с тортами и шампанским, рассказали у Ярославского.

"10 лет назад, в 2009 году, когда в аэропорту функционировал только старый терминал, а пассажиропоток составлял менее 200 тысяч человек в год, мы едва могли представить, что пересечем отметку в миллион пассажиров — эта цель нам казалась очень далекой. Но сегодня она наконец достигнута. И это не предел для нас. Мы благодарны тем пассажирам, которые на протяжении этих лет выбирали аэропорт "Харьков", - отметил на праздновании Владимир Васильченко, генеральный директор компании-оператора международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящей в DCH Ярославского.

Семья, прилетевшая с миллионным пятнадцатилетним пассажиром, получила подарки от авиаперевозчика и аэропорта. Turkish Airlines подарила семье Даниэля сертификат на бесплатные билеты для трех человек на любое направление авиакомпании в обе стороны.

Аэропорт Ярославского в качестве подарка предоставил семье миллионного пассажира возможность бесплатного обслуживания в VIP-терминале и сертификат на 50 тыс. гривен, которые можно потратить на что угодно.

"Уже в течение 2,5 лет мы продолжаем выполнять ежедневные рейсы и соединяем Харьков с более чем 300 направлениями по всему миру через наш новый хаб - аэропорт Стамбула, один из крупнейших аэропортов мира. Харьков - одно из важных направлений для Turkish Airlines со своим потенциалом для роста воздушного сообщения, динамичным населением и культурным богатством. Мы стремимся к дальнейшему прогрессу и надеемся, что вскоре будем встречать 2-х миллионного пассажира в международном аэропорту "Харьков", - сказал на праздничной церемонии Альпер Кашикчи, генеральный директор представительства Turkish Airlines в Харькове, комментируя перспективы расширения сотрудничества с аэропортом.

Международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Международный аэропорт "Харьков" входит в перечень лидеров среди украинских аэропортов по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов и количеству обслуживаемых путешественников на внутренних и международных авиаперелетах. Аэропорт первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского союза.

Ярославский, имеющий успешный опыт создания и развития аэропорта в Харькове, заявляет о готовности повторить успешный опыт создания современных воздушных ворот международного класса в городе Днепр. Бизнесмен готов инвестировать средства и использовать передовой успешный опыт для развития международного аэропорта "Днепр", если из госбюджета будет профинансирована реконструкция принадлежащей государству взлетно-посадочной полосы.

По оценке Ярославского, полная реконструкция аэропорта Днепра и его "взлетки" может быть произведена менее чем за два года, и город-миллионник получит собственные современные воздушные ворота международного уровня.