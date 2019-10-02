У Ярославського розповіли про мільйонного пасажира в аеропорту Харкова

Ілюстративне фото (прес-служба аеропорту)

Мільйонний пасажир аеропорту отримав сертифікат на 50 тисяч і три безкоштовних квитка

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, 2 жовтня 2019 року урочисто зустрів свого мільйонного пасажира. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі міжнародного аеропорту "Харків".

П'ятнадцятирічний Даніель Червоний прилетів з батьками рейсом Стамбул-Харків авіакомпанії Turkish Airlines. Про те, що хлопець став мільйонним пасажиром, сім'я дізналася ще на борту літака під час приземлення в Харкові - екіпаж зробив оголошення по бортовому гучномовцю.

Після посадки авіалайнера сім'ю біля трапа зустріла команда аеропорту та авіакомпанії з квітами і подарунками. А всіх пасажирів рейсу чекав приємний сюрприз - святковий прийом, фуршет та святкування з тортами і шампанським, розповіли у Ярославського.

"10 років тому, в 2009 році, коли в аеропорту функціонував тільки старий термінал, а пасажиропотік становив менше 200 тисяч осіб на рік, ми ледве могли уявити, що перетнемо позначку в мільйон пасажирів — ця мета нам здавалася дуже далекою. Але сьогодні вона нарешті досягнута. І це не межа для нас. Ми вдячні тим пасажирам, які протягом цих років обирали аеропорт "Харків", - зазначив на святкуванні Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить в DCH Ярославського.

Сім'я, яка прилетіла з мільйонним п'ятнадцятирічним пасажиром, отримала подарунки від авіаперевізника і аеропорту. Turkish Airlines подарувала родині Даніеля сертифікат на безкоштовні квитки для трьох осіб на будь-який напрямок авіакомпанії в обидві сторони.

Аеропорт Ярославського в якості подарунка надав родині мільйонного пасажира можливість безкоштовного обслуговування в VIP-терміналі і сертифікат на 50 тис. гривень, які можна витратити на що завгодно.

"Вже протягом 2,5 років ми продовжуємо виконувати щоденні рейси і з'єднуємо Харків з більш ніж 300 напрямками по всьому світу через наш новий хаб - аеропорт Стамбула, один з найбільших аеропортів світу. Харків - один з важливих напрямків для Turkish Airlines зі своїм потенціалом для зростання повітряного сполучення, динамічним населенням і культурним багатством. Ми прагнемо до подальшого прогресу і сподіваємося, що незабаром будемо зустрічати 2-х мільйонного пасажира у міжнародному аеропорту "Харків", - сказав на святковій церемонії Альпер Кашікчі, генеральний директор представництва Turkish Airlines в Харкові, коментуючи перспективи розширення співпраці з аеропортом.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, що їй належить.

Міжнародний аеропорт "Харків" входить у перелік лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування зльотів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних мандрівників на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах. Аеропорт першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського союзу.

Ярославський, який має успішний досвід створення і розвитку аеропорту в Харкові, заявляє про готовність повторити успішний досвід створення сучасних повітряних воріт міжнародного класу в місті Дніпро. Бізнесмен готовий інвестувати кошти і використовувати передовий успішний досвід для розвитку міжнародного аеропорту "Дніпро", якщо з держбюджету буде профінансовано реконструкцію злітно-посадкової смуги, яка належить державі.

За оцінкою Ярославського, повна реконструкція аеропорту Дніпра і його "смуги" може бути проведена менш ніж за два роки, і місто-мільйонник отримає власні сучасні повітряні ворота міжнародного рівня.