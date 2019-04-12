У Ярославского объявили об открытии нового авиарейса

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Рейсы Харьков-Париж будут доступны по вторникам и пятницам

Международный аэропорт "Харьков" (МАХ), входящий в группу DCH Александра Ярославского, объявляет об открытии нового международного маршрута с прямым регулярным сообщением Харьков-Париж. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАХ.

Перелеты будут доступны по вторникам и пятницам. Стоимость билетов от 2 714 гривен - это менее ста евро - в одну сторону.

"11 июня 2019 года украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines запустит прямые регулярные рейсы из Харькова в Париж - аэропорт "Шарль де Голль". Рейсы в Париж - совершенно новое направление для международного аэропорта "Харьков", - сообщили в пресс-службе.

Билеты на новое направление уже доступны на сайте авиакомпании, в кассах аэропорта и билетных агентствах.

В этом году компания-оператор Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящая в группу DCH Александра Ярославского в партнерстве с лоукост-авиаперевозчиком SkyUp Airlines, существенно расширяет сеть маршрутов на международных линиях. Путешественникам предложили перелеты на пяти маршрутах: с 25 мая доступны регулярные рейсы в Барселону (Испания); с 30 мая — в Ларнаку (Кипр); со 2 июня — в Римини (Италия), Кутаиси (Грузия) и Одессу. Ранее компания открыла регулярные перелёты в Шарджу (ОАЭ).

Украинская авиакомпания SkyUp основана в июне 2017 года. Наряду с открытием новых регулярных направлений, перевозчик планирует запустить сезонные летние чартерные перелёты из Харькова на таких популярных туристических направлениях как Шарм-Эль-Шейх (Египет), Тиват (Черногория), Монастир (Тунис) и Анталия (Турция).

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников. По количеству осуществленных вылетов, число которых составило в течение года немногим менее 9 тысяч, аэропорт Харькова входит в ТОП-5 крупнейших аэропортов страны.

В 2018 году международный аэропорт "Харьков" открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, и в 2019 году продолжит увеличиваться.

В 2019 году аэропорт Харькова планирует увеличить пассажиропоток на 25% до 1,2 миллиона путешественников за счет привлечения новых авиаперевозчиков. Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, Ernest, МАУ, SkyUp и многие другие.