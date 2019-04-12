У Ярославського оголосили про відкриття нового авіарейсу

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Рейси Харків-Париж будуть доступні по вівторках і п'ятницях

Міжнародний аеропорт "Харків" (МАХ), що входить до групи DCH Олександра Ярославського, оголошує про відкриття нового міжнародного маршруту з прямим регулярним сполученням Харків-Париж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАХ.

Перельоти будуть доступні по вівторках і п'ятницях. Вартість квитків від 2 714 гривень - це менше ста євро - в одну сторону.

"11 червня 2019 року українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines запустить прямі регулярні рейси з Харкова в Париж - аеропорт "Шарль де Голль". Рейси в Париж - абсолютно новий напрямок для міжнародного аеропорту "Харків", - повідомили в прес-службі.

Квитки на новий напрямок вже доступні на сайті авіакомпанії, у касах аеропорту і квиткових агентствах.

У цьому році компанія-оператор Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського у партнерстві з лоукост-авіаперевізником SkyUp Airlines, істотно розширює мережу маршрутів на міжнародних лініях. Мандрівникам запропонували перельоти на п'яти маршрутах: з 25 травня доступні регулярні рейси в Барселону (Іспанія); з 30 травня — до Ларнаки (Кіпр); з 2 червня — в Ріміні (Італія), Кутаїсі (Грузія) і Одесу. Раніше компанія відкрила регулярні перельоти в Шарджу (ОАЕ).

Українська авіакомпанія SkyUp заснована в червні 2017 року. Разом з відкриттям нових регулярних напрямків, перевізник планує запустити сезонні літні чартерні перельоти з Харкова на таких популярних туристичних напрямках як Шарм-Ель-Шейх (Єгипет), Тіват (Чорногорія), Монастир (Туніс) і Анталія (Туреччина).

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. За кількістю здійснених вильотів, число яких склало протягом року трохи менше 9 тисяч, аеропорт Харкова входить в ТОП-5 найбільших аеропортів країни.

У 2018 році міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, і в 2019 році продовжить збільшуватися.

У 2019 році аеропорт Харкова планує збільшити пасажиропотік на 25% до 1,2 мільйона мандрівників за рахунок залучення нових авіаперевізників. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, Ernest, МАУ, SkyUp і багато інших.