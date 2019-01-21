У Ярославского анонсировали перелеты из Харькова в Баку от 30 долларов

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Buta Airways с 3 мая впервые запустит направление из аэропорта "Харьков" в Баку

Международный аэропорт "Харьков", принадлежащий группе DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, пополняет перечень лоукост-перевозчиков для открытия новых международных маршрутов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию-оператора международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящая в группу DCH Александра Ярославского.

Перевозчик Buta Airways с 3 мая впервые запустит направление из аэропорта "Харьков" в столицу Азербайджана Баку. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Рейсы между Харьковом и Баку будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах азербайджанского лоукост-авиаперевозчика Buta Airways – Embraer 190 с удобными креслами, широкими проходами и вместительными полками для ручной клади.

Билеты по цене от 30 долларов уже доступны для бронирования на сайте авиакомпании, в авиакассах аэропорта "Харьков" и билетных агентствах.

Харьков — одно из новых направлений для азербайджанского лоукост-авиаперевозчика Buta Airways, который планирует в текущем году существенное расширение сети международных перелетов.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников, что на 19% больше, чем в 2017 году.

В 2018 году международный аэропорт "Харьков" открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. В 2019 году аэропорт Харькова откроет новые международные рейсы в Краков, Рим и Милан, на внутренних авиамаршрутах — перелет Харьков – Одесса.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, LOT Polish Airlines, МАУ, SkyUp Airlines и многие другие.