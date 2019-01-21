У Ярославського анонсували перельоти з Харкова в Баку від 30 доларів

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Buta Airways з 3 травня вперше запустить напрямок з аеропорту "Харків" в Баку

Міжнародний аеропорт "Харків", що належить групі DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, поповнює перелік лоукост-перевізників для відкриття нових міжнародних маршрутів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію-оператора міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

Перевізник Buta Airways з 3 травня вперше запустить напрямок з аеропорту "Харків" в столицю Азербайджану Баку. Перельоти будуть здійснюватися двічі на тиждень — по вівторках і п'ятницях. Рейси між Харковом і Баку будуть здійснюватися на сучасних комфортабельних лайнерах азербайджанського лоукост-авіаперевізника Buta Airways – Embraer 190 із зручними кріслами, широкими проходами і місткими полицями для ручної поклажі.

Квитки за ціною від 30 доларів вже доступні для бронювання на сайті авіакомпанії, в авіакасах аеропорту "Харків" і квиткових агентствах.

Харків — один з нових напрямків для азербайджанського лоукост-авіаперевізника Buta Airways, який планує в поточному році суттєве розширення мережі міжнародних перельотів.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників, що на 19% більше, ніж у 2017 році.

В 2018 році міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 році аеропорт Харкова відкриє нові міжнародні рейси до Кракова, Рим і Мілан, на внутрішніх авиамаршрутах — переліт Харків – Одеса.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, LOT Polish Airlines, МАУ, SkyUp Airlines і багато інших.