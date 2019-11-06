Ярославский - Зеленскому в Харькове: собирают всех, а плачу я один

Фото: Александр Ярославский (из открытых источников)

Зеленский также обратился к Ярославскому

Во время представления нового главы Харьковской ОГА состоялся диалог между президентом Украины Владимиром Зеленский и бизнесменом Александром Ярославским на тему состояния предприятий госконцерна "Укроборонпром", 10% которых сосредоточено в Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина.

Генеральный директор концерна Айварас Абромавичус пожаловался на холод в цехах заводов, а Зеленский, обращаясь к новому главе Харьковской области Алексею Кучеру, предложил "собрать бизнес".

"Я вот увидел Александра Ярославского – никто не попался больше", - сказал он.

Зеленский обратился к самому бизнесмену, который, в частности, известен тем, что несколько лет назад спас от остановки легендарный Харьковский тракторный завод:

"У меня вопрос. Есть завод тысяча восемьсот девяносто какого-то года, там страшные условия. Я понимаю, что предприятие государственное. Можно, вам собрать бизнес-ассоциацию на Харьковщине и просто дать людям нормальные условия? А мы со своей стороны, как государство. Мы должны это делать очень быстро перед зимой. Если можно решить этот вопрос, и на это есть ваша гражданская воля".

Ярославский напомнил, что сейчас на оборонных заводах та же ситуация, что была на ХТЗ до покупки им этого предприятия, но государство не помогало, а мешало.

"Я там платил зарплату просто на стоящем заводе. Мы бились, бились, пока не запустили производство. Пришло СБУ, и директору начали придумывать какие-то безумные подсудные статьи. Я его год по подвалам прятал. Зато сегодня почти 3 тысячи человек имеют зарплату, работу. А это предприятие мы бы могли потерять точно так же", - сказал Ярославский.

Зеленский согласился на "100 %", заявив, что к Ярославскому больше "никакое СБУ не придет".

"Но можно сейчас нам хотя бы помочь? Мы можем про стратегические планы потом встречаться, разговаривать. Можно бизнесменов собрать?", - сказал Зеленский.

Ярославский ответил: "Я уже собрался, не надо меня собирать. Много бизнесменов не надо. То футбол, то еще что-то, в итоге я один оказываюсь. Собирают всех, а плачу я один", - сказал Ярославский, в шутку добавив: "Когда вы меня заметили, я понял, что я попал".

Бизнесмен пообещал помочь президенту Украины и правительству: "Конечно, поможем. Вопрос закрыт, не надо ни законопроектов, ни агитаций, ничего". Правда, шутя, заметил: "10 % "Укроборонпрома не потяну". А Зеленский сказал, что будет "часто приезжать на Харьковщину, раз так все решается очень быстро".