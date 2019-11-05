Ярославский рассказал, для чего хочет построить новый аэропорт в Донецке

Фото: Александр Ярославский (из открытых источников)

В качестве места для переговоров на высшем уровне Ярославский предложил новый донецкий аэропорт

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский намерен построить новый донецкий аэропорт для решения вопроса Донецка. Об этом он рассказал в интервью "Интерфаксу".

В частности, в качестве места проведения переговоров на высшем уровне он предложил новый донецкий аэропорт, который готов построить. "Вопрос Донецка решится только в Донецке", - сказал Ярославский.

Ранее Ярославский заявил о намерении вложить 100 млн долларов в строительство нового аэропорта в Донецке вместо разрушенного и обсудил этот проект с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариуполе на инвестиционном форуме.

В ответ Зеленский, как рассказал бизнесмен, заметил, что "главное сейчас – сначала добраться до Донецка, до "донецкой ситуации".

"Чего сидеть? Надо двигаться, действовать. Каждый в своей плоскости. У меня экономика, у государственных деятелей – политика. Если каждый будет делать свою часть работы, все у нас получится", - подытожил в своем интервью Ярославский.

Напомним, на прошлой неделе Александр Ярославский сказал в ходе телемоста с российским телеканалом, что будет счастлив, если анонсированные им инвестиции в строительство нового аэропорта в Донецке помогут реинтегрировать Донбасс.