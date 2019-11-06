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Ярославський - Зеленському в Харкові: збирають всіх, а плачу я один

Новини » Політика     06.11.2019 - 20:09
Ярославський - Зеленському в Харкові: збирають всіх, а плачу я один
Фото: Олександр Ярославський (з відкритих джерел)

Зеленський також звернувся до Ярославського

Під час представлення нового голови Харківської ОДА відбувся діалог між президентом України Володимиром Зеленський і бізнесменом Олександром Ярославським на тему стану підприємств держконцерну "Укроборонпром", 10% яких зосереджено в Харківській області. Про це повідомляє РБК-Україна.

Генеральний директор концерну Айварас Абромавічус поскаржився на холод в цехах заводів, а Зеленський, звертаючись до нового глави Харківської області Олексія Кучера, запропонував "зібрати бізнес".

"Я от побачив Олександра Ярославського – ніхто не попався більше", - сказав він.

Зеленський звернувся до самого бізнесмена, який, зокрема, відомий тим, що кілька років тому врятував від зупинки легендарний Харківський тракторний завод:

"У мене питання. Є завод тисяча вісімсот дев'яносто якогось року, там страшні умови. Я розумію, що державне підприємство. Можна, вам зібрати бізнес-асоціації на Харківщині і просто дати людям нормальні умови? А ми зі своєї сторони, як держава. Ми повинні це робити дуже швидко перед зимою. Якщо можна вирішити це питання, і на це є ваша громадянська воля".

Ярославський нагадав, що зараз на оборонних заводах та ж ситуація, що була на ХТЗ до покупки їм цього підприємства, але держава не допомагала, а заважала.

"Я там платив зарплату просто на заводі, який простоює. Ми билися, билися, поки не запустили виробництво. Прийшло СБУ, і директору почали придумувати якісь божевільні підсудні статті. Я його рік по підвалах ховав. Зате сьогодні майже 3 тисячі людей мають зарплату, роботу. А це підприємство ми б могли втратити точно так само", - сказав Ярославський.

Зеленський погодився на "100 %", заявивши, що до Ярославського більше "ніяке СБУ не прийде".

"Але зараз нам хоча б допомогти? Ми можемо про стратегічні плани потім зустрічатися, розмовляти. Можна бізнесменів зібрати?", - сказав Зеленський.

Ярославський відповів: "Я вже зібрався, не треба мене збирати. Багато бізнесменів не треба. То футбол, то ще щось, в підсумку я один опиняюся. Збирають всіх, а плачу я один", - сказав Ярославський, жартома додавши: "Коли ви мене помітили, я зрозумів, що я попав".

Бізнесмен пообіцяв допомогти президенту України та уряду: "Звичайно, допоможемо. Питання закрито, не треба ні законопроектів, ні агітацій, нічого". Правда, жартома зауважив: "10 % "Укроборонпрому не потягну". А Зеленський сказав, що буде "часто приїжджати на Харківщину, саме так все вирішується дуже швидко".

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