Ярославский рассказал, почему "Металлист" не использует базу в Высоком

По словам Ярославского, харьковская футбольная инфраструктура, построенная им к Евро-2012, состояла из двух частей. Первая - прошедшая процедуру спецконфискации у Курченко (база, здание футбольной академии, часть подтрибунных помещений стадиона), вторая - та часть стадиона, которую Харьков получил в собственность от областного совета. И на сегодня ее целостность еще не восстановлена.

"Когда мы начинали "Металлист", мы дали обещание и люди в нас поверили. Я пообещал болельщикам, что мы сделаем команду, что мы начнем восстанавливать инфраструктуру, хотя она мне не принадлежит. В рамках частно-городского партнерства по клубу есть железобетонная договоренность с Игорем Тереховым, что он довосстановит инфраструктуру и будет ее содержать, а я сделаю классную команду, которая будет играть, как минимум, в Лиге Европы. И стадион, и база, и здание академии должны быть в собственности города. На сегодня часть ее (стадион) у города, часть - на пути в город. Там есть юридические моменты, о них лучше у мэра Игоря Терехова спросить. Но я уверен: то, что он обещает, он выполняет", - сказал Ярославский.

Что касается базы в Высоком, то Ярославский сообщил, что ФК "Металлист" ее не использует, и в клубе до конца не понимают, в каком она состоянии. А команда тренируется на полях Академии футбола, принадлежащих бизнесмену на условиях инвестиционного договора.

Ярославский убежден, что база, как и вся прочая инфраструктура, прошедшая процедуру спецконфискации, должна находиться в собственности города. А он, в свою очередь, готов помогать ее восстанавливать после урегулированию юридических моментов.

"Сейчас, пока вопрос висит в воздухе, пока база в непонятном состоянии, я туда не езжу. Как только все решится юридически, я готов даже помогать там финансово, как это было со стадионом. Вы же помните, что тут творилось? Когда я пришел сюда и увидел, во что его превратили, я чуть разрыв сердца не получил. За 10 лет уничтожили все, что только можно было. Мы восстановили. Я потратил деньги не на свою собственность. И даже если они мне никогда не вернутся, пусть будет подарок харьковчанам. Я не хочу видеть стадион таким, каким он был. И база убитая вся, уверен, что никто ей не занимается. И здание Академии стоит убитое внутри. Те же морозы убивают систему отопления. И это продолжается дальше. Пусть сегодня это государственная или городская собственность, но она ведь приходит в негодность", - отметил бизнесмен.