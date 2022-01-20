Ярославський розповів, чому "Металіст" не використовує базу у Високому

Команда ФК "Металіст" зараз не тренується на базі у Високому, яка свого часу була побудована Олександром Ярославським у рамках підготовки Харкова до Євро-2012. Причина - у юридичній неврегульованості статусу частини футбольної інфраструктури, що пройшла процедуру спецконфіскації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ярославського телеканалам "Футбол 1/2/3".
За словами Ярославського, харківська футбольна інфраструктура, збудована ним до Євро-2012, складалася із двох частин. Перша - що пройшла процедуру спецконфіскації у Курченка (база, будівля футбольної академії, частина підтрибунних приміщень стадіону), друга - та частина стадіону, яку Харків отримав у власність від обласної ради. І на сьогодні її цілісність ще не відновлено.
"Коли ми починали "Металіст", ми дали обіцянку і люди в нас повірили. Я пообіцяв уболівальникам, що ми зробимо команду, що ми почнемо відновлювати інфраструктуру, хоча вона мені не належить. У рамках приватно-міського партнерства по клубу є залізобетонна домовленість з Ігорем Тереховим, що він дооновить інфраструктуру і утримуватиме її, а я зроблю класну команду, яка гратиме, як мінімум, у Лізі Європи. І стадіон, і база, і будівля академії мають бути у власності міста. На сьогодні частина її (стадіон) у міста, частина - на шляху до міста. Там є юридичні моменти, про них краще у мера Ігоря Терехова запитати. Але я впевнений: те, що він обіцяє, він виконує", - сказав Ярославський.
Щодо бази у Високому, то Ярославський повідомив, що ФК "Металіст" її не використовує, і в клубі до кінця не розуміють, у якому вона стані. А команда тренується на полях Академії футболу, які належать бізнесмену за умов інвестиційного договору.
Ярославський переконаний, що база, як і вся інша інфраструктура, що пройшла процедуру спецконфіскації, має бути у власності міста. А він, у свою чергу, готовий допомагати її поновлювати після врегулювання юридичних моментів.
"Зараз, поки питання висить у повітрі, поки база в незрозумілому стані, я туди не їжджу. Як тільки все вирішиться юридично, я готовий навіть допомагати там фінансово, як це було зі стадіоном. Ви ж пам'ятаєте, що тут діялося? Коли я прийшов сюди і побачив, на що його перетворили, я трохи розриву серця не отримав. За 10 років знищили все, що тільки можна було. Ми відновили. Я витратив гроші не на свою власність. І навіть якщо вони мені ніколи не повернуться, нехай буде подарунок харків'янам. Я не хочу бачити стадіон таким, яким він був. І база вбита вся, впевнений, що ніхто нею не займається. І будівля Академії стоїть убита всередині. Ті ж морози вбивають систему опалення. І це триває далі. Нехай сьогодні це державна чи міська власність, але ж вона приходить у непридатність", - зазначив бізнесмен.
Як відомо, Олександр Ярославський інвестував понад 5 млн доларів власних коштів у відновлення стадіону "Металіст" і створення 14 нових сучасних тренувальних полів футбольної академії.
Говорячи про цілі цих інвестицій, Ярославський наголошує на важливості відродження створеної до Євро-2012 інфраструктури, для того щоб Харків міг приймати "великий футбол". У тому числі, для того, щоб відповідні пройшли міжнародну сертифікацію УЄФА, і Харків міг прийняти Суперкубок УЄФА.