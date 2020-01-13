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Ярославский рассказал об отношениях с мэром Харькова Кернесом

Новости » Политика     13.01.2020 - 17:26
Ярославский рассказал об отношениях с мэром Харькова Кернесом
Фото: Александр Ярославский (ХНУ им. Каразина)

Бизнесмен и политик уладили все вопросы"личного характера"

Бизнесмен и совладелец группы DCH Александр Ярославский урегулировал все вопросы "личного характера" с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Об этом Ярославский рассказал во время общения с журналистами после церемонии выпуска магистров Харьковского национального университета Каразина, сообщает РБК-Украина.

"У нас были личные вопросы друг к другу, мы их закрыли. Никаких ситуативных вещей, как журналисты поднимали эти вопросы. Это наши личные взаимоотношения, мы их закрыли и все. Не надо искать никаких черных кошек в темной комнате. Тем более что никакой ни кошки, ни мышки здесь нет", - заявил Ярославский, отвечая на вопрос о присутствии Кернеса на новогодней праздничной вечеринке в принадлежащем Ярославскому Kharkiv Palace Hotel 5*.

Напомним, в 2018 году Александра Ярославского за весомый вклад в развитие города Харькова удостоили звания "Почетный доктор" (Doctor Honoris Causa) Харьковского национального университета им. Каразина и Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова. А DCH подписали меморандум о стратегическом партнерстве с ХНУ и Национальным техническим университетом "Харьковский политехнический институт".

Суммарно в развитие города Харькова Ярославский вложил порядка $1 млрд.

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