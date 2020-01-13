Ярославський розповів про відносини з мером Харкова Кернесом

Фото: Олександр Ярославський (ХНУ ім. Каразіна)

Бізнесмен та політик владнали всі питання "особистого характеру"

Бізнесмен та співвласник групи DCH Олександр Ярославський врегулював усі питання "особистого характеру" з мером Харкова Геннадієм Кернесом. Про це Ярославський розповів під час спілкування з журналістами після церемонії випуску магістрів Харківського національного університету Каразіна, повідомляє РБК-Україна.

"У нас були особисті питання один до одного, ми їх закрили. Ніяких ситуативних речей, як журналісти піднімали ці питання. Це наші особисті взаємини, ми їх закрили і всі. Не треба шукати ніяких чорних кішок в темній кімнаті. Тим більше, що ніякої ні кішки, ні мишки тут немає ", - заявив Ярославський, відповідаючи на питання про присутність Кернеса на новорічній святковій вечірці в Kharkiv Palace Hotel 5 *, який належить Ярославському.

Нагадаємо, в 2018 році Олександру Ярославському за вагомий внесок у розвиток міста Харкова удостоїли звання "Почесний доктор" (Doctor Honoris Causa) Харківського національного університету ім. Каразіна та Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова. Група компаній DCH підписала меморандум про стратегічне партнерство з ХНУ та Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

Сумарно в розвиток міста Харкова Ярославський вклав близько $ 1 млрд.