Ярославский готов инвестировать 100 млн долл. в строительство нового аэропорта в Донецке

Фото: Ярославский и Зеленский в Мариуполе (из открытых источников)

Ярославский переговорил с Зеленским

Известный украинский бизнесмен, владелец и президент группы DCH Александр Ярославский сообщил о готовности принять участие в восстановлении Донбасса, в частности инвестировать в строительство нового аэропорта в Донецке после реинтеграции Донбасса. Об этом Ярославский заявил в прямом эфире телеканала "112 Украина" на полях инвестиционного форума "RE:THINK. Invest in Ukraine" в Мариуполе, который проходит под эгидой президента Украины.

Позднее бизнесмен лично переговорил с Владимиром Зеленским.

"Основной вопрос этого форума — восстановление Донбасса. Пока я сюда ехал, у меня появилось конкретное предложение правительству Украины: я готов инвестировать 100 млн долларов в строительство нового аэропорта в Донецке. Если будут все условия для строительства аэропорта, который был практически полностью разрушен, — я готов заняться этим проектом, применить в рамках восстановления Донбасса опыт моей компании по строительству и эксплуатации аэропортов", — сказал Ярославский.

Также бизнесмен рассказал о начале модернизации международного аэропорта города Днепр — уже весной глава и владелец DCH ожидает старта строительных работ.

"Ближайший из моих проектов, о котором вы, вероятно слышали, — реконструкция международного аэропорта в Днепре. Надеюсь, что в рамках частно-государственного партнерства мы в апреле будущего года начнем строительство аэропорта. Это займет около 2,5 лет, по нашим оценкам, пассажиропоток нового аэропорта составит 4 миллиона путешественников в год. Это совершенно конкретный проект, который стартует буквально весной", — поделился Ярославский с журналистами.

Сегодняшний инвестиционный форум в Мариуполе инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским. Здесь собрались руководители представители крупнейший украинских и глобальных компаний, инвестиционных фондов и международных финансовых организаций. На полях форума, RE:THINK. Invest in Ukraine выступают представители Международной финансовой корпорации, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка.

В работе форума принял участие президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Алексей Гончарук, руководители экономического блока правительства и региональных властей, а также представители иностранных государств.

Группа DCH имеет успешный опыт модернизации международного аэропорта "Харьков" и его дальнейшей эксплуатации, развития стратегического партнерства с крупнейшими авиаперевозчиками, которые связывают город регулярными прямыми перелетами в ключевые европейские деловые и культурные столицы, на популярные курорты. В начале октября 2019 года аэропорт Ярославского в Харькове торжественно встретил своего миллионного пассажира.

Международный аэропорт "Днепр" после реконструкции и строительства новой взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м также будет способен принимать современные воздушные лайнеры всех типов, в том числе Боинг 777. Аэропорт будет оборудован новейшими системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе получат высокую пропускную способность — до 4 млн путешественников в год.