Ярославський розповів, для чого хоче побудувати новий аеропорт в Донецьку

Фото: Олександр Ярославський (з відкритих джерел)

В якості місця для переговорів на вищому рівні Ярославський запропонував новий донецький аеропорт

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський має намір побудувати новий донецький аеропорт для вирішення питання Донецька. Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфаксу".

Зокрема, в якості місця проведення переговорів на вищому рівні він запропонував новий донецький аеропорт, який готовий побудувати. "Питання Донецька вирішиться лише в Донецьку", - сказав Ярославський.

Раніше Ярославський заявив про намір вкласти 100 млн доларів у будівництво нового аеропорту в Донецьку замість зруйнованого і обговорив цей проект з президентом України Володимиром Зеленським у Маріуполі на інвестиційному форумі.

У відповідь Зеленський, як розповів бізнесмен, зауважив, що "головне зараз – спочатку дістатися до Донецька, до "донецької ситуації".

"Чого сидіти? Треба рухатися, діяти. Кожен у своїй площині. У мене економіка, у державних діячів – політика. Якщо кожен буде робити свою частину роботи, все у нас вийде", - підсумував у своєму інтерв'ю Ярославський.

Нагадаємо, минулого тижня Олександр Ярославський сказав в ході телемосту з російським телеканалом, що буде щасливий, якщо анонсовані ним інвестиції в будівництво нового аеропорту в Донецьку допоможуть реінтегрувати Донбас.