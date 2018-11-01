Фото: Александр Ярославский (dch.com.ua)

Ярославский назвал этот вопрос политическим, отметив, что он политикой не занимается

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский прокомментировал свое включение в санкционные списки РФ, куда попали также другие украинцы, политики и компании. Об этом сообщает пресс-служба DCH.

"Это вопрос из политической плоскости. А я политикой не занимаюсь. Мои вопросы — бюджеты и зарплаты в моих компаниях, налоги, которые мы платим, социальные проекты", — сказал Ярославский, отвечая на вопросы относительно появления его фамилии в санкционных списках Кремля.

Александр Ярославский — украинский бизнесмен, основатель, владелец и президент группы DCH. Его инвестиции в развитие только Харьковского региона превысили 1 млрд долларов. Сферы приоритетных бизнес-интересов интересов группы DCH Ярославского — промышленность, транспорт, девелопмент, производство стройматериалов, гостиничный бизнес, спорт и др. Кандидат технических наук, почетный доктор Харьковского национального университета им. Каразина и Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова.