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Ярославський прокоментував своє включення в санкційні списки РФ

Новини » Економіка    01.11.2018 - 17:09
Фото: Олександр Ярославський (dch.com.ua)
Фото: Олександр Ярославський (dch.com.ua)

Ярославський назвав це питання політичним, зазначивши, що він не займається політикою

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський прокоментував своє включення в санкційні списки РФ, куди потрапили також інші українці, політики та компанії. Про це повідомляє прес-служба DCH.

"Це питання з політичної площини. А я політикою не займаюся. Мої питання — бюджети і зарплати в моїх компаніях, податки, які ми платимо, соціальні проекти", — сказав Ярославський, відповідаючи на запитання щодо появи його прізвища в санкційних списках Кремля.

Олександр Ярославський — український бізнесмен, засновник, власник і президент групи DCH. Його інвестиції в розвиток тільки Харківського регіону перевищили 1 млрд доларів. Сфери пріоритетних бізнес-інтересів інтересів групи DCH Ярославського — промисловість, транспорт, девелопмент, виробництво будматеріалів, готельний бізнес, спорт та ін. Кандидат технічних наук, почесний доктор Харківського національного університету ім. Каразіна та Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова.

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Новини України DCH ГруппаОлександр ЯрославськийСанкції
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