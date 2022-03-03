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Ярославский продает Kaiser. Деньги пойдут на восстановление Харькова

Автор: Артем Горовенко

Владелец и президент DCH Александр Ярославский заявил, что запускает гуманитарную программу для Харькова. Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи яхты Kaiser.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ярославского в Facebook.

Кaiser - 60-метровое судно изготовила немецкая компания Abeking&Rasmussen. В шести кабинах можно разместить 12 гостей, также предусмотрено место для 15 членов команды.

Ранее Ярославский выделил 25 млн гривен на обеспечение больниц Харькова всем необходимым. В своем обращении к харьковчанам он также пообещал восстановить город.

"Не просто поднимем все из руин, а сделаем намного больше - на зависть всему миру. Для этого я не пожалею ни сил, ни денег. Сейчас DCH делает все возможное, чтобы помочь городам, где есть наши предприятия, и Харьков - наш приоритет", - отметил он.

Напомним, Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе 24 февраля 2022 года. Многие наши города были подвержены ракетным ударам, в районе границы с Беларусью атакованы украинские пограничники.

О том, что сейчас происходит в Харькове, как здесь люди реагируют на обстановку в стране, что с транспортом, объектами инфраструктуры читайте - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Александр ЯрославскийХарьков