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Ярославський продає Kaiser. Гроші підуть на відновлення Харкова

Автор: Артем Горовенко

Власник і президент DCH Олександр Ярославський заявив, що запускає гуманітарну програму для Харкова. Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу яхти Kaiser.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ярославського в Facebook.

Каіѕег - 60-метрове судно виготовила німецька компанія Abeking&Rasmussen. У шести кабінах можна розмістити 12 гостей, також передбачено місце для 15 членів команди.

Раніше Ярославський виділив 25 млн гривень на забезпечення лікарень Харкова всім необхідним. У своєму зверненні до харків'ян він також пообіцяв відновити місто.

"Не просто піднімемо все з руїн, а зробимо набагато більше - на заздрість всьому світу. Для цього я не пошкодую ні сил, ні грошей. Зараз DCH робить все можливе, щоб допомогти містам, де є наші підприємства, і Харків - наш пріоритет", - зазначив він.

Нагадаємо, Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі 24 лютого 2022 року. Багато наших міст були схильні до ракетних ударів, в районі кордону з Білоруссю атаковані українські прикордонники.

Про те, що зараз відбувається в Харкові, як тут люди реагують на обстановку в країні, що з транспортом, об'єктами інфраструктури читайте - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Олександр ЯрославськийХарків