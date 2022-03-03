Ярославський продає Kaiser. Гроші підуть на відновлення Харкова

Власник і президент DCH Олександр Ярославський заявив, що запускає гуманітарну програму для Харкова. Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу яхти Kaiser.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ярославського в Facebook.

Каіѕег - 60-метрове судно виготовила німецька компанія Abeking&Rasmussen. У шести кабінах можна розмістити 12 гостей, також передбачено місце для 15 членів команди.

Раніше Ярославський виділив 25 млн гривень на забезпечення лікарень Харкова всім необхідним. У своєму зверненні до харків'ян він також пообіцяв відновити місто.

"Не просто піднімемо все з руїн, а зробимо набагато більше - на заздрість всьому світу. Для цього я не пошкодую ні сил, ні грошей. Зараз DCH робить все можливе, щоб допомогти містам, де є наші підприємства, і Харків - наш пріоритет", - зазначив він.