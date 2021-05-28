Ярославский призвал власть урегулировать ситуацию со строительством аэропорта в Днепре

Как известно, Ярославский является инвестором аэровокзального комплекса Международного аэропорта "Днепр", а государство обязалось построить новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, которая сможет безопасно принимать современные тяжелые авиалайнеры.

Как сказал бизнесмен, прошло уже 3 года, но аэропорта в Днепре так и нет, в то время как в Харькове аналогичный проект был полностью реализован DCH за 2 года в рамках подготовки к Евро-2012.

"Я очень хочу, чтобы мы с государством (а это проект частно-государственного партнерства), начали строить аэропорт более эффективно и энергично. Это крик души, я приехал на форум ради этого. Ради проекта, которым я занимаюсь фактически 3 года - год с предыдущей властью и 2 года с нынешней. Год мы занимались подготовкой, полгода поиском проектанта, сейчас вроде бы нашли генерального подрядчика, но опять что-то не движется со стороны государства. Со стороны DCH никаких задержек нет: мы подготовили свайное поле, идем с опережением графика", - заявил Ярославский.

Что касается государства, по словам бизнесмена, дело тормозится.

"Огромный промышленный регион, люди не должны ездить в Харьков или Киев, чтобы куда-то улететь. Я поэтому здесь, надеюсь, что мы с вами вместе общими усилиями подтолкнем этот процесс. Давайте все вместе возьмемся и как-то достучимся до всех - в первую очередь до государства, чтобы быстрее определились с генподрядчиком", - добавил Ярославский.

Выступая на форуме, Ярославский также оценил украинский инвестиционный климат, вместе с тем отметив, что для инвесторов очень показательным сигналом будет успешная реализация проекта по строительству аэропорта в Днепре в рамках государственно-частного партнерства.

"Мне в Украине очень комфортно, очень нравится. У DCH здесь Днепровский металлургический завод, рудник "Сухая Балка" я призываю всех, кто готов вкладывать в Украину, кто готов трудиться, кто готов созидать, пожалуйста, приезжайте. Мы как локальные инвесторы будем помогать. Это регион с прекраснейшими людьми, с прекрасным промышленным потенциалом, с неограниченными возможностями. У меня нет никаких сомнений, что инвесторы смотрят на это с интересом. А самое основное, мы показываем им пример. Я буду заниматься аэропортом день и ночь, пока мы не запустим этот проект. Это лакмусовая бумажка, на примере этого проекта мы можем показать, что, если за что-то беремся - мы это делаем, и власть нам помогает, потому что она является нашим партнером в этом проекте", - резюмировал он.