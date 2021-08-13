Ярославский представит Пейшото в качестве игрока "Металлиста" 13 августа

Отмечается, что Пейшото прибыл в Харьков вечером в четверг.

Стоимость трансфера официально не раскрывается, но вице-президент "Металлиста" Евгений Красников назвал приобретение нового нападающего удачным.

"В очередной раз нам удалось найти футболиста достаточной квалификации и не за большие деньги. Маилтона взяли с правом выкупа, Балули пришел бесплатно, за Риаскоса опция выкупа была в 10 раз меньше, потому что его команда вылетела, а у Матеуса заканчивался контракт - он стоил несколько миллионов, а мы заплатим гораздо меньшую компенсацию", - отметил он.

В свою очередь сам Ярославский ранее заявил, что не будет считать деньги на трансферы.

"Вопрос будет только в качестве игры. В сумме вопрос стоять не будет", - сказал он, пообещав, что усилит команду яркими игроками, чтобы привлекать на стадион еще больше болельщиков.