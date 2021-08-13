Ярославський представить Пейшото в якості гравця "Металіста" 13 серпня

Відзначається, що Пейшото прибув до Харкова ввечері в четвер.

Вартість трансферу офіційно не розкривається, але віце-президент "Металіста" Євген Красніков назвав придбання нового нападника вдалим.

"В черговий раз нам вдалося знайти футболіста достатньої кваліфікації і не за великі гроші. Маілтона взяли з правом викупу, Балулі прийшов безкоштовно, за Ріаскоса опція викупу була в 10 разів менше, тому що його команда вилетіла, а у Матеуса закінчувався контракт - він коштував кілька мільйонів, а ми заплатимо набагато меншу компенсацію", - зазначив він.

Своєю чергою сам Ярославський раніше заявив, що не рахуватиме гроші на трансфери.

"Питання буде тільки в якості гри. У сумі питання стояти не буде", - сказав він, пообіцявши, що посилить команду яскравими гравцями, щоб залучати на стадіон ще більше вболівальників.