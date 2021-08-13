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Ярославский представит Пейшото в качестве игрока "Металлиста" 13 августа

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Харьков, Пятница 13 августа 2021 13:45
Ярославский представит Пейшото в качестве игрока "Металлиста" 13 августа Фото: Ярославский представит нового игрока "Металлиста" (metalist.ua)
Автор: РБК-Украина

13 августа президент футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский представит нового игрока - Матеуса Пейшото, лучшего бомбардира бразильской "Серии А" текущего сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

Отмечается, что Пейшото прибыл в Харьков вечером в четверг.

Стоимость трансфера официально не раскрывается, но вице-президент "Металлиста" Евгений Красников назвал приобретение нового нападающего удачным.

"В очередной раз нам удалось найти футболиста достаточной квалификации и не за большие деньги. Маилтона взяли с правом выкупа, Балули пришел бесплатно, за Риаскоса опция выкупа была в 10 раз меньше, потому что его команда вылетела, а у Матеуса заканчивался контракт - он стоил несколько миллионов, а мы заплатим гораздо меньшую компенсацию", - отметил он.

В свою очередь сам Ярославский ранее заявил, что не будет считать деньги на трансферы.

"Вопрос будет только в качестве игры. В сумме вопрос стоять не будет", - сказал он, пообещав, что усилит команду яркими игроками, чтобы привлекать на стадион еще больше болельщиков.

Напомним, 25-летний Матеус Пейшото играет в амплуа центрального нападающего и делит лидерство в гонке бомбардиров чемпионата Бразилии.

Карьера футболиста началась в "Баие", с 2017 года принадлежал "Ред Булл Брагантино", находился в аренде у "Спорт Ресифи", "Понте Прета" и "Жувентуде" - из этого клуба он переходит в "Металлист".

В текущем сезоне на счету Матеуса Пейшото 7 голов в 12 матчах чемпионата Бразилии в составе "Жувентуде".

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Металлист Харьков
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