Ярославський представить Пейшото в якості гравця "Металіста" 13 серпня
13 серпня президент футбольного клубу "Металіст" Олександр Ярославський представить нового гравця - Матеуса Пейшото, кращого бомбардира бразильської "Серії А" поточного сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.
Відзначається, що Пейшото прибув до Харкова ввечері в четвер.
Вартість трансферу офіційно не розкривається, але віце-президент "Металіста" Євген Красніков назвав придбання нового нападника вдалим.
"В черговий раз нам вдалося знайти футболіста достатньої кваліфікації і не за великі гроші. Маілтона взяли з правом викупу, Балулі прийшов безкоштовно, за Ріаскоса опція викупу була в 10 разів менше, тому що його команда вилетіла, а у Матеуса закінчувався контракт - він коштував кілька мільйонів, а ми заплатимо набагато меншу компенсацію", - зазначив він.
Своєю чергою сам Ярославський раніше заявив, що не рахуватиме гроші на трансфери.
"Питання буде тільки в якості гри. У сумі питання стояти не буде", - сказав він, пообіцявши, що посилить команду яскравими гравцями, щоб залучати на стадіон ще більше вболівальників.
Нагадаємо, 25-річний Матеус Пейшото грає в амплуа центрального нападника і ділить лідерство в гонці бомбардирів чемпіонату Бразилії.
Кар'єра футболіста почалася в "Баїе", з 2017 року належав" Ред Булл Брагантіно", перебував в оренді у" Спорт Ресіфі"," Понте Прета "і" Жувентуді "- з цього клубу він переходить в "Металіст".
У поточному сезоні на рахунку Матеуса Пейшото 7 голів у 12 матчах чемпіонату Бразилії у складі "Жувентуде".