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Ярославський представить Пейшото в якості гравця "Металіста" 13 серпня

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Харків, П'ятниця 13 серпня 2021 13:45
Ярославський представить Пейшото в якості гравця "Металіста" 13 серпня Фото: Ярославський представить нового гравця "Металіста" (metalist.ua)
Автор: РБК-Україна

13 серпня президент футбольного клубу "Металіст" Олександр Ярославський представить нового гравця - Матеуса Пейшото, кращого бомбардира бразильської "Серії А" поточного сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.

Відзначається, що Пейшото прибув до Харкова ввечері в четвер.

Вартість трансферу офіційно не розкривається, але віце-президент "Металіста" Євген Красніков назвав придбання нового нападника вдалим.

"В черговий раз нам вдалося знайти футболіста достатньої кваліфікації і не за великі гроші. Маілтона взяли з правом викупу, Балулі прийшов безкоштовно, за Ріаскоса опція викупу була в 10 разів менше, тому що його команда вилетіла, а у Матеуса закінчувався контракт - він коштував кілька мільйонів, а ми заплатимо набагато меншу компенсацію", - зазначив він.

Своєю чергою сам Ярославський раніше заявив, що не рахуватиме гроші на трансфери.

"Питання буде тільки в якості гри. У сумі питання стояти не буде", - сказав він, пообіцявши, що посилить команду яскравими гравцями, щоб залучати на стадіон ще більше вболівальників.

Нагадаємо, 25-річний Матеус Пейшото грає в амплуа центрального нападника і ділить лідерство в гонці бомбардирів чемпіонату Бразилії.

Кар'єра футболіста почалася в "Баїе", з 2017 року належав" Ред Булл Брагантіно", перебував в оренді у" Спорт Ресіфі"," Понте Прета "і" Жувентуді "- з цього клубу він переходить в "Металіст".

У поточному сезоні на рахунку Матеуса Пейшото 7 голів у 12 матчах чемпіонату Бразилії у складі "Жувентуде".

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Металлист Харків
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