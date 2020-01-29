Ярославский поздравил харьковский университет с 215-летием

Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)

Бизнесмен передал студентам поздравление от основателя Alibaba Group

В среду, 29 января, Харьковский национальный университет им. Каразина, признанный одним из лучших украинских вузов согласно The Times Higher Education World University Rankings-2020, отмечает свое 215-летие. По случаю юбилея, бизнесмен и владелец группы DCH Александр Ярославский передал студентам поздравление от основателя культовой китайской компании Alibaba Джека Ма, вместе с которым в конце прошлого года побывал в стенах вуза. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В своем поздравлении китайский миллиардер вспомнил свой визит и выразил сожаление, что в силу занятости не сможет лично присутствовать на торжествах, намеченных на 29 января 2020 года.

"Мне посчастливилось посетить Ваш замечательный университет, о котором остались только приятные воспоминания", - говорится в поздравлении Джека Ма.

В свою очередь, на состоявшейся в университете торжественной Ассамблее ученых советов присутствовали преподаватели и студенты-"каразинцы", а также ректора вузов и представители отечественной и зарубежной академической науки.

Ярославский, как один из основных меценатов харьковского вуза, в своей приветственной речи сказал, что готов и дальше "тратиться на решение задач вуза".

Напомним, бизнесмен Ярославский входит в наблюдательный совет и является почетным доктором вуза. Принадлежащая ему инвестиционная группа DCH (в т.ч. Харьковский тракторный завод) подписали меморандум о стратегическом партнерстве с ХНУ.

На территории ХНУ, благодаря финансированию бизнесмена, были установлены памятники Илье Мечникову, Льву Ландау и Саймону Кузнецу и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому. А на территории НУГКХ — памятник известному архитектору Алексею Бекетову, имя которого носит вуз.