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Ярославський привітав харківський університет з 215-річчям

Новини » Суспільство     29.01.2020 - 18:48
Ярославський привітав харківський університет з 215-річчям
Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)

Бізнесмен передав студентам вітання від засновника Alibaba Group

У середу, 29 січня, Харківський національний університет ім. Каразіна, визнаний одним з найкращих українських внз відповідно The Times Higher Education World University Rankings-2020, відзначає своє 215-річчя. З нагоди ювілею, бізнесмен і власник групи DCH Олександр Ярославський передав студентам вітання від засновника культової китайської компанії Alibaba Джека Ма, разом із яким наприкінці минулого року побував у стінах вузу. Про це повідомляє прес-служба університету.

У своєму привітанні китайський мільярдер згадав свій візит і висловив жаль, що в силу зайнятості не зможе особисто бути присутнім на урочистостях, запланованих на 29 січня 2020 року.

"Мені пощастило відвідати Ваш чудовий університет, про який залишилися лише приємні спогади", - йдеться у привітанні Джека Ма.

У свою чергу, на урочистій Асамблеї вчених рад в університеті були присутні викладачі та студенти-"каразинці", а також ректора і представники вітчизняної та зарубіжної академічної науки.

Ярославський, як один з основних меценатів харківського вузу, у своїй вітальній промові сказав, що готовий і далі "витрачатися на вирішення завдань вузу".

Нагадаємо, бізнесмен Ярославський входить в наглядову раду і є почесним доктором вузу. Йому належить інвестиційна група DCH (в т. ч. входить Харківський тракторний завод) підписали меморандум про стратегічне партнерство з ХНУ.

На території ХНУ, завдяки фінансуванню бізнесмена, були встановлені пам'ятники Іллі Мечникову, Лев Ландау і Саймону Коваля і класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському. А на території НУГКХ — пам'ятник відомому архітектору Олексію Бекетову, ім'я якого носить вуз.

Ярославський розповів про плани з будівництва інфраструктурних об'єктів Гончарук в Давосі пообіцяв Ярославському сприяння внутрішнім українським інвесторам
Новини України Олександр ЯрославськийХарків
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