Ярославский о повестке по делу "Мотор Сичи": отвечу на вопросы как свидетель, но вызывать надо подозреваемых

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский планирует по приглашению следственного управления СБУ 19 января явиться на допрос в качестве свидетеля по делу ПАО "Мотор Сич" - авиастроительного предприятия, развитием которого бизнесмен собирается заниматься.

Об этом Ярославский сообщил на своей странице в Facebook, подтверждение информации также есть на официальном сайте группы.

Как известно, в августе 2020 г. группа DCH сообщила о намерении развивать украинское авиастроение и, в частности, ПАО "Мотор Сич". Партнером DCH в этом проекте является компания Skyrizon (КНР), которая в числе других китайских акционеров "Мотор Сичи" обратилась в международный арбитраж с иском против государства Украина, считая свои инвестиции в предприятие экспроприированными украинской властью.

Как говорится в сообщении на сайте DCH, Александр Ярославский рассказал, что получил сразу 4 вызова в СБУ - на 19, 20, 21 и 22 января. Их выслали в субботу, 16 января, по электронной почте, хотя, как сказали юридические эксперты, такие документы должны вручать лично или отправлять обычной почтой.

К тому же, отправка сразу 4 уведомлений с календарными датами, следующими одна за другой, не является обычной практикой.

Как следует из приведенной информации, бизнесмена вызывают дать свидетельские показания в рамках досудебного расследования по уголовному производству № 2201700000000272. Именно из-за этого уголовного дела с 2017 г. заблокированы акции ПАО "Мотор Сич", китайских акционеров не допускают на предприятие, а заводом по-прежнему управляет экс-владелец Вячеслав Богуслаев, который и продал китайцам принадлежащие ему акции.

Ярославский в своем заявлении на сайте подтвердил, что как сознательный гражданин прибудет по указанному адресу в первый же день - 19 января 2021 года.

"Я выполню свой гражданский долг и сообщу сотрудникам СБУ свое мнение по тем вопросам, которые будут мне заданы", - сказано в документе.

Однако бизнесмен подчеркивает, что у него вызывает недоумение перечень упомянутых СБУ статей Уголовного кодекса, по которым от него хотят услышать свидетельские показания: ст. 14 "Подготовка к уголовному правонарушению", ст. 111 "Государственная измена", ст. 113 "Диверсия".

"В случае ПАО "Мотор Сич" намного больше могли бы рассказать те люди, которые не допускают на предприятие его акционеров и не созывают общее собрание акционеров. Те, чьи действия привели к увольнению почти 10 000 рабочих, лишив их семьи средств к существованию. А также те, кто причастен к необоснованным арестам акций, принятию неправосудных решений и саботажу выдачи разрешительной документации. Правда, полагаю, всех их имело бы смысл вызывать уже не в качестве свидетелей", - считает бизнесмен.

Ярославский также отмечает, что уже сталкивался с давлением СБУ, когда стал собственником Харьковского тракторного завод.

"Пока команда DCH работала, чтобы вывести ХТЗ из простоя и найти рынки сбыта для его продукции, отдельные представители СБУ тоже пытались инкриминировать менеджменту завода "диверсию" и "измену". История рассудила нас: производство восстановлено, вокруг него создается бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ", а все обвинения лопнули, как мыльные пузырь", - отметил он.

Президент DCH также выразил сожаление, "что спустя 5 лет при новом президенте Украины и правительстве, новом депутатском корпусе ВРУ мы снова видим ту же картину запугивания бизнеса и давления на инвесторов. И что наша страна пока так и не стала правовым государством".

"Вряд ли кто-то станет сомневаться в том, что если бы я что-то знал о чьей-то измене моей родной стране, в будущее которой я верю, и прочих преступлениях, то сам бы пришел в Службу безопасности, не дожидаясь вызова", - резюмирует Ярославский.

Напомним, Ярославский в течение многих лет входит в ТОП-10 самых богатых людей в Украине по данным рейтинга Forbes Ukraine.

В числе знаковых проектов Ярославского создание крупнейшего в стране банка "УкрСиббанк" (ныне входит в BNP Paribas); строительство инфраструктуры Евро-2012 в Харькове (современных аэропорта и стадиона, первого в городе отеля уровня 5* и др.); возрождение Харьковского тракторного завода и создание на его базе "Экополиса ХТЗ"; участие в качестве частного инвестора в строительстве нового аэропорта в Днепре и др.

Сумма инвестиций бизнесмена только в экономику Харьковского региона превышает $1 млрд, в т. ч. благодаря $300 млн Харьков получил статус города, принимающего Евро-2012. Ярославский - один из 12 человек, которые одновременно удостоены званий "Почетного гражданина Харькова" и "Почетного гражданина Харьковской области".